Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi’nde, Kuruçay Belediye Başkanlığı ve Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak ve çevre düzenlemesi yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, beldenin farklı noktalarına fidan dikimi yapıldı ve mesire alanında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, Kuruçay Göleti mesire alanı, futbol sahası arkası, okul bahçesi, ahşap binaların bahçeleri ve akaryakıt istasyonu çevresine yaklaşık 700 adet, ıhlamur, lavanta, sedir, çınar, söğüt, huş ağacı ve süs elması dikimi gerçekleşti. Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan gelen 12 hükümlü, belediye ekipleriyle birlikte hem yeşil alanları artırdı hem de mesire alanının temizliğini yaptı.

Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı, yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi;

"Hükümlülerimizin topluma kazandırılması sürecine destek olmak ve beldemizin çehresini güzelleştirmek adına bu anlamlı projeyi hayata geçirdik. Ağaç dikerek doğaya katkı sağlarken, temizlik çalışmalarıyla da halkımızın daha temiz bir çevrede yaşamasına destek olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri ise, bu tür etkinliklerin hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine önemli katkı sağladığını belirtti. Toplumla bütünleşme sürecinde sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken yetkililer, Kuruçay Belediyesi’ne iş birliği için teşekkür etti.