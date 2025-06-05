Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde evlerine dönen işçileri taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkarak sazlıkların arasına devrildi. 6 kişinin yaralandığı kazada, minibüste sıkışan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gün boyu Aşağışamlı Mahallesi’nde çalışan işçileri Denizli il merkezindeki evlerine ulaştırmak için yola çıkan işçi servisi, mahalleden çıktıktan bir süre sonra kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı minibüs, yolun sağındaki sazlıkların arasına devrildi. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada karalanan yaralanan sürücü ve 4 işçi kendi imkanlarıyla devrilen minibüsten çıkmayı başardı. Araçta sıkışan bir işçi ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarda en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen minibüste maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.