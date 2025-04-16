Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Bilim Kafe açılışına katıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (GİBTÜ), bilimi toplumla buluşturmak ve genç nesillerde bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla kurduğu "Bilim Kafe", YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla açıldı. Bilim Kafe’nin açılışıyla GİBTÜ’de ‘Bilim Kafe’ etkinlikleri de başlayacak. ‘Bilim Kafe’ buluşmalarında üniversite hocaları, kafelerden kadınlar lokallerine, millet bahçelerinden trenlere, madenlerden kazı alanlarına, köy kahvelerinden uçaklara, tarlalara kadar halka açık mekanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek üniversitelerdeki bilimsel çalışmaları kolay anlaşılır bir şekilde anlatacak.

"Bu kafeyi bundan sonra daha çok aktif kullanacağız"

Açılışta konuşan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Şehmus Demir, "Çok mutluyuz bugün. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bilim Kafe’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu kafeyi bundan sonra daha çok aktif kullanacağız" dedi.

"Bilgi sosyalleşme olmadan aktarılmaz"

Açılışta konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Şu anda bir kafe içerisinde bulunmaktayız. Üniversitemizi tebrik ediyoruz. Neden böyle bir ofise ihtiyaç var? Bilgi sosyalleşme olmadan aktarılmaz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu kafede bu açıdan önemli bir alan olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.