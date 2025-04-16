Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalangoz, Dündarlı, Yayıktaş mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede hayata geçirilecek projelerini anlatan Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi Şehitkamil’imizi, bu ilçenin asıl sahipleri ile yönetecek ve güzelleştireceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1 yılı aşkın süredir devam ettiği halk buluşmalarını sürdürüyor. Şehitkamil’de adım atmadık yer bırakmayan Yılmaz, sorunları bizzat yerinde tespit ederken, talepleri de tek tek dinliyor.

Başkan Yılmaz’a sevgi seli

Başkan Yılmaz, önceki gün halk buluşmaları kapsamında yoğun bir program geçirdi. Yılmaz, beraberinde meclis üyeleri ve belediye yöneticileri ile Yalangoz, Dündarlı, Yayıktaş Mahallelerini ziyaret etti. Yılmaz, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.

"Sorunlara yerinde çözüm"

Ziyaret ettiği mahallelerde herkesle yakından ilgilenen Yılmaz, talepleri tek tek dinledi. Bölgede yapılması planlanan projelerini anlatan Yılmaz, "Her geçen gün artan nüfusumuzla birlikte ihtiyaçlarımız da değişim ve gelişim gösterebiliyor. Bunun için önceliklerimizi belirleyerek, projelerimizi hayata geçiriyoruz. İnşallah hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, tüm bölgelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi.

"Önce gönül kazanmak gerekiyor"

İstişareye büyük önem verdiğini anlatan Yılmaz, "Bir bölgenin ihtiyaçlarını en iyi orada yaşayanlar bilir. Göreve geldiğimiz 1 yılı aşkın süredir bunun için Şehitkamil’de adım atmadık yer bırakmadık. Belediyecilik, sadece park ve asfalt yapmak değildir. Önce gönül kazanmak gerekiyor. Gönül kazanırken de ihtiyaçları dinliyoruz ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gücümüzü aldığımız halkımızla Şehitkamil’imizi huzur dolu yarınlara emin adımlarla taşıyoruz" diye konuştu.