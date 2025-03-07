Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum’daki temasları kapsamında Atatürk Üniversitesini ziyaret etti. YÖK Başkanı Özvar’a, YÖK Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu eşlik ederken, ziyarete 16 üniversitenin rektörü katıldı. Toplantıda, bölgesel iş birliği, üniversiteler arası sinerji ve yükseköğretimin geleceği hakkında verimli görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alıcan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir YÖK Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Havalimanından senato toplantısına

Erzurum Havalimanında gerçekleşen karşılama sonrasında, YÖK Başkanı Özvar, Atatürk Üniversitesi Senato Toplantısına katılarak üniversitenin bölgede ve Türkiye’deki önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Üniversitenin gelişimi ve YÖK’ün stratejik planları hakkında detaylı bilgiler aktaran Özvar, Atatürk Üniversitesinin eğitim ve araştırma alanındaki güçlü altyapısına, ülke yükseköğretimi için taşıdığı anlama ve üstlendiği misyona dikkat çekti.

Gençlik buluşması etkinliği

Ziyaretin ikinci aşamasında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile birlikte Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Tarihi Müceldili Konağında düzenlenen Gençlik Buluşması etkinliğinde, öğrencilerle verimli sohbetler gerçekleştiren Başkan Özvar, gençlerin düşüncelerini dinleyerek onları geleceğe yönelik cesaretlendiren mesajlar verdi. Öğrencilerle sahur programında aynı sofrayı paylaşan Özvar, bu anın manevi huzurunu yaşadığını ifade etti.

Bilim İletişimi Ofisi ve Yüksek Teknoloji Merkezleri Ziyareti

Ziyaretin bir sonraki gününde, YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerinin bilimsel gelişim sürecini yakından takip etti. İlk olarak, Atatürk Üniversitesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisini ziyaret etti. Ofisin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar tarafından yapılan sunum eşliğinde, bilimsel çalışmaları halka ulaştırmak amacıyla başlatılan projeler hakkında detaylı bilgi aldı. YÖK Başkanı Özvar, bu tür bir uygulamanın YÖK’ün vizyonu ile örtüştüğünü belirterek, bu projelerin diğer üniversitelere örnek teşkil edeceğini söyledi. Özvar, "Bilimi halkla buluşturmak ve çocukların erken yaşta bilimle tanışmalarını sağlamak çok kıymetli. Atatürk Üniversitesi bu alanda öncü adımlar atmaktadır" dedi.

Daha sonra Ata Buz Müzesi ve Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (DAYTAM) ziyaret eden YÖK Başkanı Özvar, bu merkezlerdeki yüksek teknoloji laboratuvarlarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ata Buz Müzesinde Buzdan Eserler sergisini gezen Özvar, burada yapılan sanatsal ve bilimsel çalışmalar hakkında birim koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat’tan bilgi aldı. DAYTAM’da ise, Doç. Dr. Bilal Nişancı ve ekibiyle bir araya gelerek yüksek teknoloji bünyesinde barındıran laboratuvarların çalışma alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bölgesel Üniversiteler ile Ortak Çalışmalar

Ziyaretin sonunda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölge üniversitelerinin rektörleriyle bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Senato Odasında gerçekleşen toplantıda, bölgesel kalkınma ve üniversiteler arası iş birliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, "Üniversitelerimiz arasında güçlü bir iş birliği kurarak, yükseköğretim sistemimizin daha verimli çalışmasını sağlayabiliriz," dedi. Üniversitelerin güçlü yönlerini birleştirerek ortak projeler geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Özvar, bunun, bölgesel kalkınmaya ve üniversitelerin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Vizyon Toplantıları ve Yükseköğretim Sistemi

Toplantıda, geçtiğimiz yıl başlatılan ve şubat ayında İstanbul’da tamamlanan 2030 Vizyon Toplantılarına da değinen Başkan Özvar, bu toplantıların yükseköğretim sisteminin geleceği açısından önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi. Özvar, YÖK olarak, üniversitelerin ihtiyaçlarını ve önerilerini dinleyerek yükseköğretim politikalarını daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması programı ile üniversitelerin, bulundukları bölgelere daha fazla katkı sağlamasının sağlanacağını vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "YÖK Başkanımızın Bu Ziyareti, Üniversitemizin Bilimsel ve Teknolojik Vizyonunun Bir Kez Daha Pekişmesine Vesile Oldu"

Ziyaretin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın üniversitelerine yaptığı ziyaretin hem üniversite hem de bölge üniversiteleri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu: "YÖK Başkanımızın bu ziyareti, üniversitemizin bilimsel ve teknolojik vizyonunun bir kez daha pekişmesine vesile oldu. YÖK’ün bu değerli destekleri ve liderliğiyle, üniversitemizin önümüzdeki yıllarda bölgesel ve ulusal ölçekte çok daha güçlü adımlar atacağına olan inancımızı pekiştirdi. Sayın Başkanımızın olumlu yaklaşımı hem üniversitemizin hem de bölge üniversitelerinin gelişimine ivme kazandıracak bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu ziyaretin, yükseköğretim sistemimizdeki rekabetin daha verimli hale gelmesine ve iş birliğine dayalı yeni projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağına inanıyoruz. YÖK Başkanımızın bu güçlü destekleriyle, üniversitemizin gücünü daha da ileriye taşıyacak çalışmalarımıza hız vererek bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında üniversitemizi bir adım daha ileriye götüreceğiz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin Sonunda Temel Diş Hekimliği Bölümünün Açılışı Gerçekleşti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın ziyaretinin son aşamasında, Atatürk Üniversitesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümünün açılışı yapıldı. Bu açılış, Türkiye yükseköğretiminde bir ilk olarak, diş hekimliği alanında önemli bir adım olarak kaydedildi. Özvar, Atatürk Üniversitesinin bu alandaki yenilikçi yaklaşımını takdir ederek: "Bu bölümü kurarak Atatürk Üniversitesi, sağlık bilimleri alanında önemli bir boşluğu doldurdu. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor, tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesini (ETÜ) ziyaret eden YÖK Başkanı Özvar ile beraberindeki heyet üniversite kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Özvar, Erzurum ziyaretini tamamladı.