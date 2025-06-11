2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

21 - 22 Haziran’da yapılacak olan YKS giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1’inci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2’nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3’üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecekler.