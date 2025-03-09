Kırıkkale’de baraj kıyısındaki sazlık alanda yırtıcı kuş türlerinden ’saz delicesi’ objektife yansıdı.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde, Kızılırmak’ın beslediği Kapulukaya Barajı kıyısındaki sazlık alanda yırtıcı kuş türlerinden ’saz delicesi’ objektife yansıdı. Saz delicesi, genellikle sulak alanlarda yaşayan ve açık arazilerde avlanan bir yırtıcı kuş türü olarak biliniyor. Uzun kanatları ve çevik uçuş yeteneğiyle dikkat çeken bu tür, özellikle kemirgenler, küçük kuşlar ve sürüngenlerle besleniyor.

Kapulukaya Barajı çevresi, saz delicesi başta olmak üzere birçok göçmen kuş için konaklama ve beslenme alanı sağlıyor. Bu bölgede yaban hayatın korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de rutin devriye ve denetimlerini sürdürüyor.