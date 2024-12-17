Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde temaslarda bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Yavuzeli ve Araban’a ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam, belediye başkanı ve partisinin ilçe örgütü ile bir araya gelen Yılmaz ve Doğan, ilçe merkezlerinde halkın büyük ilgisiyle karşılaştı.

Kaymakam Zuhal ve Başkan Kaya’ya ziyaret

Başkan Yılmaz, beraberindeki heyetin Yavuzeli’nde ilk durağı Kaymakamlık oldu. Kaymakam Ömer Zuhal’ı makamında ziyaret eden Yılmaz, sonrasında Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya’yı makamında ziyaret etti. Burada kurumlar arası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yılmaz, Gaziantep’in 9 ilçesinde de birlik ve beraberlik oluşturmak istediklerini belirterek, ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

"Her zaman yanınızdayız"

Yavuzeli’ndeki bir sonraki durağı CHP Yavuzeli İlçe Başkanlığı olan Yılmaz partilileri tarafından büyük ilgiye karşılandı. Coşkulu kalabalığa seslenen Yılmaz, il ve ilçe örgütleriyle her zaman Yavuzeli halkının yanında olduklarını bir kere daha yineledi. Yavuzeli’nin de hizmetten hak ettiğini alabilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini anlatan Yılmaz, “Yavuzeli ilçemiz insanıyla, toprağıyla bizim için çok özel bir yere sahip. Bu güzel ilçemizle bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. İhtiyaçlar noktasında her zaman yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

Araban’da Kaymakam İşçimen, Başkan Özdemir’e makamında ziyaret

Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet sonrasında Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’i makamında ziyaret etti. Partisinin ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından ilçe esnafıyla bir araya geldi.

“Kardeşlik ve dostluk masasını yeniden kuracağız”

Şehitkamil’de olduğu gibi Gaziantep genelinde ayrıştırıcı söylem ve politikalardan uzak olacaklarını belirten Yılmaz, “Bu şehrin en büyük özelliği her siyasi görüş ve toplumun tüm kesimlerinin söz konusu Gaziantep olduğunda bir araya çok rahatça gelmesiydi. Ancak, uzun yıllardır bizim kardeşlik masamızı dağıttılar. Kendilerinden olmayan kimseyi masaya davet bile etmediler. Ulusalda ve yerelde insanların ötekileştirilmesine artık son veriyoruz. Hepimizin bu şehrin ayrı ayrı güzellikleriyiz. Dün Antep Savunması’nda bu böyleydi. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Özlem duyduğumuz o kalabalık masamızda yeniden bir araya geleceğiz” dedi.

“Halkımızın gelir ve refahını artırmalıyız”

Yavuzeli ve Araban’da ilçe esnafı ile de bir araya gelen Yılmaz’ın ziyareti miting havasına dönüştü. Yoğun bir ilgi ile karşılaşan Yılmaz, halkın sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz, “Esnafımız, vatandaşımız zor durumda. Şehrin her noktasında aynı manzara ile karşılaşıyoruz. İnsanlarımız evlerine ekmek götürmekte zorlanıyor, bu yüzden çok mutsuz. Bir an önce başta sorumluk bölgelerimizde olmak üzere, tüm ilçelerimizde siyasetten öteye gitmeyen politikalardan uzaklaşıp, vatandaşlarımızın gelir seviyesi artıracak ve refaha kavuşturacak politikalar uygulanması artık kaçınılmazdır. Bizler Şehitkamil Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde tüm Yavuzeli ve Araban halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.