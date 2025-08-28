Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıldönümü kapsamında düzenlenen fener alayı ve bayraklı yürüyüşe tüm Gazianteplileri davet etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı programını açıkladı. Yılmaz, son 2 yıldır tüm milli bayramlarda gerçekleştirdikleri ve geleneksel hale gelen fener alayı ve bayraklı yürüyüşü ile bayramı doyasıya kutlayacaklarını bildirdi.

30 Ağustos bağımsızlığımızdır

30 Ağustos’un sıradan bir gün olmadığını ifade eden Yılmaz, "103 yıl önce bağımsızlık yolunda elde ettiğimiz zaferi, ifade etmek oldukça zor. Bizlere düşen bu zafer gününün önemi ve anlamını çocuklarımıza anlatmak ve yaşatmaktır. Çünkü 30 Ağustos, bağımsızlığımız ve umut dolu yarınlarımızdır. Bu doğrultuda bayramımızı bu yıl da coşkuyla kutlayacağız" dedi.

Yılmaz’dan davet

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünde unutulmayacak bir gün geçireceklerini dile getiren Yılmaz, "1 ay öncesinden gençlerimizle başladığımız bayram kutlamalarımızı yine gençlerimiz ve büyüklerimizle sürdüreceğiz. 30 Ağustos 2025 cumartesi günü saat 19.00’da Oyuncakistan Parkı’ndan başlayıp, Korupark’ta sona erecek Fener Alayı ve Bayraklı Yürüyüş ile bayramımızı coşkuyla kutlayıp, şehitlerimizi minnetle anacağız. Tüm hemşehrilerimizi coşkumuza ortak olmayı ve bayramını doyasıya yaşaması için yürüyüşümüze bekliyorum" diye konuştu.

Yılmaz, etkinlikler kapsamında pop-rock konseri ve havai fişek gösterimi yapılacağını da sözlerine ekledi.