Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde sürdürdüğü saha ziyaretleri kapsamında Çıksorut ve Umut mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. 'Makamda değil, sahada belediyecilik' anlayışıyla hareket eden Yılmaz, sokak sokak dolaşarak talep ve önerilerini dinledi, yapılan çalışmaların yansımalarını yerinde gözlemledi.

Ziyaretleri sırasında mahalle parklarında vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Yılmaz, özellikle gençler ve çocuklarla yakından ilgilendi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar hakkında vatandaşların görüşlerini birebir dinleyerek notlar aldı.

En büyük gücümüz, dayanışma ve kardeşlik

Kadınlarla da özel olarak bir araya gelen Başkan Yılmaz, belediye hizmetlerinin günlük yaşama etkilerini onların gözünden dinledi. Kadınların öneri ve taleplerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, 'Şehitkamil'i birlikte yönetiyoruz. Kadınlarımızın görüşleri bizim için yol gösterici. Her bir talep, her bir öneri bizim hizmet anlayışımızın temelini oluşturuyor. Bizim en büyük gücümüz, aramızdaki dayanışma ve kardeşliktir. Aynı sokakları paylaşan, aynı şehirde yaşayan insanlar olarak birbirimize sahip çıktığımız sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yok' dedi.

Kültür gezileri başlıyor

Öte yandan havaların düzelmesiyle birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerin de hız kazanacağını belirten Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenecek kültür gezilerinin yeniden başlayacağını müjdeledi. Vatandaşların sosyal hayatına katkı sunacak bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade eden Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, sosyal ve kültürel anlamda da zengin bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Kültür gezilerimizle vatandaşlarımızın farklı şehirleri tanımasını, yeni deneyimler kazanmasını istiyoruz' diye konuştu.

Yılmaz, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayarak, Şehitkamil'de katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerinin altını çizdi.