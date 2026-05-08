Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında, 'Dünya üzerinde en zor sorumluluğu üstlenerek kendini adayan, şefkatin, fedakarlığın, merhametin, karşılıksız emeğin, tarifsiz sevginin odağı annelerimizin 'Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutluyorum. Kendine has özellikler ve değerler taşıyan toplumu oluşturan ailenin temel yapı taşı olan annelerimiz, hiç şüphesiz ki her birimizin ilk duygusal bağı, ilk rehberi, ilk öğretmeni olarak toplumsal duygunun gelişimindeki en kritik rolle, milleti oluşturan tarih, kültür, din, dil gibi birliktelikleri gelecek kuşaklara aktararak millet bilincinin oluşmasının temelini atarlar. Kadim değerleri ve birliktelikleri ile övündüğümüz Aziz milletimiz, her daim cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanmış, 'ana gibi yar olmaz' diyerek onları baş tacı kabul etmiş ve annelere hürmeti esas almıştır. Yüce milletimizin her bir bireyi olarak annelerimize verebileceğimiz en değerli armağan, gurur duyacakları evlat olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta ülkemizin birlik ve dirliği için canlarını ve uzuvlarını feda eden şehitlerimiz ile gazilerimizin anneleri olmak üzere, yüreği evlat sevgisi ile tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.