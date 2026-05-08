Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bakliyat sektörüne yönelik düzenlenen bölgesel sektör istişare ve teknik inceleme programı kapsamında, sektörde faaliyet gösteren GTB üyeleri, Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe, Viranşehir ve Ceylanpınar'da çeşitli temas ve saha incelemelerinde bulundu.

GTB Meclis Üyesi Ali Yılmaz, 2 No'lu Meslek Komitesi üyeleri ve sektör temsilcisi borsa üyelerinin yer aldığı programda; kırmızı mercimek üretim alanları, hasat öncesi ürün gelişim süreçleri, ekili alanlardaki mevcut durum, verimlilik beklentileri ve piyasa dinamikleri yerinde değerlendirildi.

Program kapsamında ilk olarak Diyarbakır Ticaret Borsası ziyaret edilerek Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ile bir araya gelindi. Görüşmede; bakliyat sektörüne ilişkin güncel gelişmeler, mercimek üretiminde yaşanan süreçler, üretim planlaması, piyasa yapısı ve bölgesel tarıma yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca bölgedeki üretim kapasitesi, ürün ticaretine yönelik uygulamalar ve sektörün mevcut durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Programın devamında sektör temsilcileri Kızıltepe Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ile bir araya geldi. Görüşmelerde özellikle Türkiye'nin kırmızı mercimek üretimindeki önemli merkezlerinden biri olan Mardin Ovası'ndaki üretim süreçleri ele alınırken, bölgedeki ekili alanlarda teknik incelemeler gerçekleştirildi.

GTB heyeti, Mardin Ovası'ndaki mercimek tarlalarında yaptığı saha incelemelerinde ise; ürün çıkışları, bitki gelişim durumu, hasat öncesi verim beklentileri, iklim şartlarının üretime etkileri ve üretim süreçlerine ilişkin teknik değerlendirmelerde bulundu. İncelemeler sırasında çiftçiler, tüccarlar ve sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek piyasa beklentileri, üretim maliyetleri ve yeni sezon öngörüleri üzerine istişareler yapıldı.

Program kapsamında ayrıca Kızıltepe Zahireciler Derneği ziyaret edilirken, Ceylanpınar ve Viranşehir'de faaliyet gösteren üretici ve tüccarlarla da bir araya gelinerek bölgedeki tarımsal üretim yapısı ve ürün piyasalarına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Mehmet Akıncı, gerçekleştirilen programın sektör açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, tarımsal ticaretin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına üretici, tüccar ve sanayici arasındaki iletişim ve koordinasyonun büyük önem taşıdığını söyledi.

Akıncı, 'Tarım sektöründe doğru planlama yapabilmek için üretim sahasını yerinde görmek, üretici ve sektör temsilcileriyle birebir temas kurmak büyük önem taşıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu programlarla hem ürün piyasalarındaki güncel durumu yerinde değerlendiriyor hem de sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını doğrudan sahadan dinleme fırsatı buluyoruz. Üreticiden sanayiciye, tüccardan ihracatçıya kadar tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesi, sürdürülebilir tarımsal üretim ve ticaret açısından büyük önem arz ediyor' dedi.