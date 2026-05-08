MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve beraberindeki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Sait Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, eski İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile eski il yöneticileri ve il başkanları da yer aldı. İl başkanlığı binasında yoğun ziyaretçi trafiği yaşanırken, partililer yeni yönetime destek mesajı verdi.

İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Ayrıştıran değil birleştiren, kırgınlıkları büyüten değil gönülleri buluşturan bir anlayışla hareket edeceğiz. Partimizin kapısı herkese açık, iyi niyetle davamız için gelen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Hayırlı olsun ziyaretine gelen tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim' dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise, 'Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatları ile Gaziantep İl Başkanlığına atanan Mehmet Sait Kılıç Beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Davamız ve partimiz için çalışmalarımıza fitne ve fesada yer bırakmadan devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.