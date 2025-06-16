Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Çay Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirdi. Vatandaşlarla çay içip, sohbet eden Yılmaz, ilçe genelinde Çay Bahçesi sayısını arıtacaklarını belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir Mahallesi’nde Narin Çocuk Parkı’nda faaliyete başlayan Çay Bahçesi’nin açılışını yaptı. İlk çayı Kuzeyşehir sakinleri ile içen Başkan Yılmaz, bölgenin sorun ve taleplerini de dinledi.

"Kuzeyşehir’i kalkındıracağız"

Beraberinde belediye meclis üyeleri ve kurum amirleri ile Kuzeyşehir’e giden Yılmaz, vatandaşların büyük sevgisiyle karşılaştı. Açılışı yapılan Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla birlikte sohbet ederek, çay içen Yılmaz, Kuzeyşehir’i kalkındırmak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Eksikleri gidererek, Kuzeyşehir’i bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade eden Yılmaz, "Peyderpey yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. İlk olarak Narin Çocuk Parkı ile ilk parkı kazandırdığımız Kuzeyşehir’i sosyal tesisler, parklar ve yeni yaşam alanları ile yaşanabilir bir bölge haline getireceğiz" dedi.

"Çay Bahçeleri ilçe genelinde yaygınlaşacak"

Açılışını yaptıkları Çay Bahçesi’ni ilçe genelinde yaygınlaştıracaklarını anlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl ilk Çay Bahçesi’ni Uğur Mumcu Parkı’nda açmıştık. Geçtiğimiz haftalarda Seyrantepe’de, bu hafta da Kuzeyşehir’de halkımızın hizmetine sunduk. Çok kaliteli, nezih bir ortamda vatandaşlarımız aileleri ile birlikte buraya gelip çaylarını içerek, sohbet edebilecek. Çaylarımızı da 4 TL’den satışa sunduk. Kuzeyşehir’e ve ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.