Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılına ilişkin güvenlik, trafik, asayiş, terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucuyla mücadele, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, orman yangınları ve turizm sezonu tedbirleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Vali Akbıyık, "Muğla’nın huzuru için tüm güvenlik birimlerimizle kararlı ve özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Trafik denetimleri ve bayram tedbirleri"

30 Mayıs - 9 Haziran 2025 tarihleri arasında Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 11 günlük süreçte Muğla’ya kara yoluyla 246 bin 582 araç giriş yaptı. Bu süreçte 205’i yaralanmalı, 160’ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 365 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 289 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde 94 bin 977 araç ve 25 bin 875 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde 14 bin 239 araca ve 4 bin 20 motosiklete cezai işlem uygulandı. Geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen araç sayısında yüzde 23,36, motosiklet sayısında ise yüzde 42,49 artış yaşandı. Yaralanmalı kazalarda ise yüzde 31,43 oranında azalma kaydedildi. KASKOM ve "Kaskın Kapalı, Yolun Açık Olsun" projeleri kapsamında 86 binden fazla motosiklet sürücüsüne eğitim verildi. Bu eğitimlerin etkisiyle motosiklet kaynaklı ölümlü kazalarda önemli oranda düşüş yaşandı.

"Asayiş ve güvenlik operasyonları"

2025 yılı genelinde Muğla’da terörle mücadelede 38, organize suç örgütlerine karşı 8, narkotik suçlara yönelik 245, siber suçlarla ilgili ise 15 operasyon gerçekleştirildi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 2 bin 69 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 13 bin 482 kadına KADES uygulaması tanıtılırken, 7 bin 700’ü aşkın erkeğe farkındalık eğitimi verildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile 2 bin 176 anneye ulaşıldı. Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Kaan ve Narko Gençlik projeleriyle 99 etkinlikte toplam 12 bin 894 kişiye eğitim verildi. Ayrıca, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık konularında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri sürdürüldü.

"Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele"

2025’in ilk beş ayında düzenlenen 191 operasyonda 2 bin 341 düzensiz göçmen yakalanırken, 427 kişi sınır dışı edildi. Son bir ayda ise 411 düzensiz göçmen yakalanıp, 109’u sınır dışı edildi. Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve Göç İdaresi’nin koordinasyonuyla deniz yoluyla yapılan yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik denetimler; mobil radar araçları, İHA’lar ve fotokapan destekli olarak artırıldı.

"Siber suçlarla mücadele"

SİBERAY Projesi kapsamında vatandaşların güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Sosyal medya dolandırıcılığı, dijital çocuk istismarı ve bilişim sistemlerine izinsiz erişim gibi suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak dijital materyalleriyle birlikte adli makamlara teslim edildi.

"Okul güvenliği ve servis denetimleri"

2025 yılı boyunca 25 bini aşkın okul servisi denetlenirken, sürücülere güvenlik ve farkındalık eğitimleri verildi. Aynı zamanda okul çevrelerinde devriye faaliyetleri artırıldı; metruk binalar, parklar ve bahçelerde güvenlik denetimleri sıklaştırıldı.

"Turizm sezonu ve ziyaretçi sayıları"

30 Mayıs - 9 Haziran 2025 tarihleri arasında Muğla’ya otogar ve iç hat uçuşlarıyla 222 bin 812, hudut kapılarından ise 189 bin 949 ziyaretçi giriş yaptı. Güvenlik birimleri, turizm sezonu boyunca sahada aktif görev alarak yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

"Orman yangınlarıyla mücadele"

2025 yılı içerisinde şimdiye kadar 53 orman yangını ve 23 ziraat yangını meydana geldi. Yaklaşık 16 hektarlık ormanlık alan ve 5 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yangınların önlenmesi amacıyla 31 Ekim 2025’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yasak; kamp, piknik ve benzeri tüm etkinlikleri de kapsıyor.

Jandarma tarafından Bodrum’da başlatılan "Orman Muhafızları" projesi kapsamında orman köylerinde yaşayan vatandaşlara yangınlara karşı bireysel önlemler konusunda eğitimler veriliyor. Riskli bölgelerde İHA destekli 24 saat esasına dayalı gözetleme faaliyetleri sürüyor.

"Vali Akbıyık: "Muğla’nın huzuru için kararlıyız"

Muğla Valisi İdris Akbıyık değerlendirmesinin sonunda, "Tüm güvenlik birimlerimizle birlikte, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev başındayız. Bu kararlılıkla Muğla’nın huzur ve güvenliğini sürdüreceğiz" dedi.