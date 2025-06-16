Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Şiir dinletisi programı beğeni topladı.

Okul bahçesinde yapılan etkinlik saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma okul müdürü Şener Bilican tarafından yapıldı.

Şiirler ve türkülerin okunması ise katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. İlk şiir Aşık Müdami’nin oğlu Halil İbrahim Ataman tarafından okundu. Öğrencilerin okuduğu şiirler ise programa katılanları coşturdu. Öğrencilerin teker teker okuduğu şiirlerden başka ise toplu halde okunan şiirler ve türküler ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Program sonunda programda etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür belgeleri verilerek program sona erdi.

Programın sonunda öğrenciler ve katılımcılara ikramda bulunuldu.