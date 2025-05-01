Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sami Solmaz’ı makamında kabul ederek emekliliğini tebrik etti.

Yıllarca Afyonkarahisar eğitim camiasına hizmet eden ve sayısız öğrencinin yetişmesinde emeği bulunan Sami Solmaz, eğitim hayatındaki aktif görevine veda etti. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kendisini makamında ağırlayarak verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve kurum plaketi takdim etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.