Afyonkarahisar Merkez Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu, zulüm altındaki Filistin halkına destek olmak amacıyla anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin gönüllü katkılarıyla düzenlenen yardım kampanyasından elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistinli mağdurlara ulaştırılmak üzere İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’na teslim edildi. Yardım teslimi sırasında Okul Müdürü Osman Aydoğan, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu. İl Müftüsü İmamoğlu, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara sessiz kalmayan genç yüreklerin bu anlamlı desteği takdire şayandır. Okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilerimize bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.