Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ovaköy Daville Kavşağında bulunan demiryolu hemzemin geçidi, uzun araçların geçişine müsait olmadığı için adeta tehlike saçıyor. Yaşanan mühendislik hatasının 2 römork asfalt malzemesi ile çözülebileceği halde hiçbir yetkiliye seslerini duyuramadıklarını belirten çevre sakinleri büyük bir facia yaşanmadan sıkıntının bir an önce çözülmesini istediler.

Yolun, Köşk-Ödemiş Karayolu olarak geçtiğini ve oldukça yoğun bir karayolu olmasına rağmen yaşanan sıkıntının bir türü çözülmediğini belirten Bölgedeki işadamlarından Yusuf Gezici, "Başta Köşk Belediye Başkanı olmak üzere bu yol ile ilgili yerel yöneticilere durumu bildirdik. Artık sesimiz duyulsun istiyoruz. Burada bir sürü kaza oldu. Otobüs ve tır gibi araçlar geçerken demiryolunda askıda kalıyor. Müsaade etseler kendi imkanlarımızla da yapacağız. Ancak yol Kara Yolları’na ağlı olduğu için kendi imkanlarımızla yapmamız yasakmış. 2 römork asfalt malzemesi ile çözülebilecek sorunu bir türlü çözmediler. Gerekirse giderini vatandaş olarak biz karşılayalım. Büyük bir facia yaşanmadan bu sorunu yetkililer ne olur çözsün" diye onuştu.

Daville Kavşağı olarak bilinen bölgede bulunan kıraathanenin işletmecisi Hakkı Koçak ise yaşanan sorunun çok ciddi olduğunu belirterek, "Hemzemin geçitte oluşturulan bu tümseği bilenler mümkün mertebe yolu kullanmamaya çalışıyor. Ancak bilmeyenler yoldan geçmek istediği sırada hemzemin geçitte askıda kalıyor. Bu sırada tren gelmemesi için adeta dua ediyoruz" diyerek sorunun bir an önce çözülmesini istediler.

Bölgenin aynı zamanda ticaret merkezi olduğunu ve ülkenin dört bir yanından buraya her mevsim sebze ve meyve almaya gelen tırlar olduğunu belirten Yusuf Gezici, "Burada sıkıntıyı yaşayan tüccar bir daha gelmek istemiyor. Bu da bölgenin ticaretini de olumsuz etkiliyor. Can ve mal güvenliği açısından bu yol sorunu bir an önce çözülmeli. Eğer ilgililer yapmayacak ise müsaade etsinler vatandaş olarak biz yapalım" diye konuştu.