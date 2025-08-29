Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun noktalarından biri olan Yeni Dörtyol Kavşağı’nda trafiği rahatlatacak projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Muğla, Denizli ve İzmir istikametleri ile Adnan Menderes Bulvarı’nın şehir içi yükünü hafifletecek, bin metre uzunluğunda modern bir köprülü kavşak inşa edilecek.

Projenin finansmanıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ise sonuca ulaşıldığı, 2025 yılı bitmeden projenin başlayacağı öğrenildi.

Aydın merkezde doğu batı aksında yapılması planlanan projelerin ilki olan Yeni Dörtyol kavşağı projesinin ardından aynı istikamette yeni projelerin de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığı öğrenildi.

Aydın merkezde doğu batı aksında yeni projelerin de hazırlandığı bilgisine ulaşılırken, etaplar halinde yapılacak olan imalatlar tamamlandığında Aydın Merkez ulaşım altyapısı tümüyle yenilenmiş olacak.

Yaklaşık bir milyar liraya mal olması beklenen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşak projesi ayrıca Tabakhane Köprüsü’nün de yenilenerek iki şeritten üç şeride çıkarılmasını kapsıyor. Doğu-batı yönündeki trafiğin yer altına alınmasıyla, kent merkezinde önemli bir trafik rahatlaması da sağlanacak.

Uygulama projeleri tamamlanan proje için önümüzdeki günlerde yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 15 ay sürmesi planlanan imalat sürecinin sonunda, Yeni Dörtyol Kavşağı’nda trafik akış hızının mevcut duruma göre iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın’ın en kritik ulaşım noktalarından birine köklü bir çözüm getiriyoruz. Bu proje tamamlandığında vatandaşlarımız hem zamandan kazanacak hem de daha güvenli ve konforlu bir trafik akışına kavuşacak" dedi. Başkan Çerçioğlu ayrıca, "Ulaşım altyapımıza yaptığımız bu yatırım, Aydın’ın geleceğine yapılmış bir yatırımdır, devamında da ulaşım projeleri üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.