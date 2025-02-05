Antalya’da bir beyaz eşya mağazasında klima dış ünitesinden çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde bulunan Bosch beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın klima dış ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumun bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken iş yeri çalışanları alevlere müdahale etmek istedi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle mağazada maddi hasar meydana gelirken, bazı ürünlerin de alevlerden etkilenerek yandığı görüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından mağazada duman tahliyesi gerçekleştirdi.