Amasya’nın Suluova ilçesinde bir grup vatandaş zirveleri karla kaplı Akdağ’daki yılkı atlarının beslenmeleri için doğaya saman bıraktılar.
Araçlarına yükledikleri saman balyalarını zirvesi karla kaplı dağa götüren Suluova Off-Road (Sul-Off) Grubu üyeleri, sürü halindeki atların görüldüğü alanda dağıtarak beslenmelerini sağladılar.
Sul-Off Grubu Başkanı Orhan Önder, uzun süredir bu bölgede yaşamlarını sürdüren yılkı atları için kış boyunca besleme faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: iha