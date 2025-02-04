Doğada özgürlüğün simgesi olan yılkı atları, uzun yıllardır varlıklarını sürdürdükleri Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki kırsal alanlarda özellikle Sidan Yaylası’nda tabiata ayrı bir güzellik katıyor. Yılkı atlarının özgürce doğada koşması, off-road tutkunları tarafından videoya alındı.

Sındırgı ilçesi Kertil kırsal mahallesinde bulunan Sidan Yaylası’nda mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları, gruplar halinde yaşamlarını sürdürüyor. Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen atlar, son yıllarda doğa meraklılarının ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Doğal ortamında yaşayan yılkı atları off-road tutkunları tarafından görüntülendi. ATV araçlarla seyir halindeyken eşlik eden yılkı atları doğa turuna güzellik kattı.