Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş birliği modeliyle yapımı tamamlanan Sıddıka-Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Akabe Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Son yıllardaki sağlık yatırımlarıyla ilçenin ve Konya’nın sağlık alt yapısına önemli katkılar sunan Karatay Belediyesi, Sıddıka - Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi’ni belediye-hayırsever-Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği modeliyle Akabe Mahallesi’nde hizmete açarak hasta kabulüne başladı. Bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip sağlık kompleksi, hem sağlıklı yaşam hizmetlerini hem de aile sağlık hizmetlerini tek çatı altında topluyor.

"Karatay sağlıkta önemli bir merkez haline geldi"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hayırsever Celalettin Hakan Katırcı’ya ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, Karatay’ın sağlıkta önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Başkan Kılca, "Sağlık yatırımlarımızdan birini daha yakın zamanda hizmete açtık ve hasta kabulüne başladı. Belediye-hayırsever-İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği modeliyle yapımı tamamlanan Sıddıka - Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Akabe Mahallemizde geniş bir bölgenin sağlık alt yapısına katkı sağladı. Akabe Mahallemize kazandırdığımız bu sağlık merkezi, hem sağlıklı yaşam hem de aile sağlık hizmetlerini bir arada sunarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştıracak" dedi.

Başkan Hasan Kılca, ayrıca merkezin mimari ve teknik özelliklerine dikkat çekerek; toplam bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olan tesisin, modern ve ferah yapısıyla geniş bir bölgeye hitap edeceğini kaydetti.