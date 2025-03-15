14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi’nde düzenlenen törenle, Niğde’yi temsilen, "Yılın Doktoru" ödülü Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor’a, "Yılın Hemşiresi" ödülü ise Kadriye Öztürk’e verildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katılarak, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını ve özverili çalışmalarını takdir etti.

Ödül törenine katılan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Niğde’yi temsilen, "Yılın Doktoru" ödülü alan Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor ve "Yılın Hemşiresi" seçilen Kadriye Öztürk’ü başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Program, ödül takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.