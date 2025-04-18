Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Taekwondo Yıldız Milli takım antrenörü Abdullah Tortumlu yönetimindeki Yıldız Milli Takım, Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Estonya’nın Başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda, Yıldızlar Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi olarak ülkemizi gururla temsil eden Erzurum GSİM Taekwondo antrenörü Abdullah Tortumlu öncülüğündeki Türkiye Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Türkiye Erkeklerde, Kadınlarda ve Genel Klasmanda Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı Bayrağımızı Avrupa’da dalgalandıran tüm sporcuları ve teknik ekip, gönüllerde taht kurdu.

Aynı zamanda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü olan Milli takım hocası Abdullah Tortumlu, "Türkiye’nin yıldızları parlamaya devam ediyor. Bu büyük başarıyı bizlere kazandıran sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bize her zaman en iyi şekilde çalışma imkanı sunan Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürümüz Ömer Karslı’ya teşekkür ederiz" diye konuştu.