Eskişehir’in İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2024-2025 Okul Sporları Yıldız Kızlar Bilek Güreşi" müsabakasında İnönü’den 5 öğrenci derece elde etti.

İnönü Vehbi Koç Ortaokulu’nda düzenlenen bilek güreşi müsabakalarına Eskişehir genelinden pek çok öğrenci katıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen müsabakalarda, sol kol 40 kilogramda Hayrunnisa Karademir, sol-sağ kol 50 kilogramda Elif Sarıdağ ve sol-sağ kol 60 kilogramda Eylül Karaardıç Eskişehir 1’inciliği elde etti. Ayrıca Hayrunnisa Karademir, sağ kolda 40 kilogramda Eskişehir 3’üncüsü oldu. Yanı sıra sol-sağ kolda ise 55 kilogramda Emine Nur Yeniçay okul 1’inciliği kazandı.

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz bilek güreşi müsabakalarında daha çok başarılara imza atmak adına Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar. Bu kapsamda derece elde eden tüm öğrencilerimizi ve Vehbi Koç Ortaokulu beden eğitimi öğretmenimiz Tuğba Koç’u tebrik eder, bölge müsabakalarında öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.