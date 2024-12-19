Türkiye’de spor kültürünün gelişimine destek vermek amacıyla 2014 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde başlatılan, geçen yıl ise Milli Paralimpik Komitesi ile yapılan anlaşmayla kapsamı genişletilen ‘Yıldız Anneler’ projesi, Hürriyet Kitap iş birliği ve yazar Ömür Kurt’un kalemiyle okuyan herkese sporu hayatına dahil etme konusunda ilham veren bir kitaba dönüştü.

P&G Türkiye, ‘Yıldız Anneler’ projesi ile 10 yıldır Türkiye’de spor kültürünün gelişimine katkıda bulunuyor. Proje ile olimpiyatlara katılan 37’si olimpik, 14’ü paralimpik olmak üzere 51 milli sporcu ve annelerini destekleyen şirket, Türkiye’nin olimpiyat başarısının yükselmesinin yanı sıra Yıldız Anneler’in ve çocuklarının ilham veren hikayeleriyle daha fazla gencin hayatına sporu dahil etmesini hedefliyor. Oluşturulan ilhamı daha da büyütmek ve çocukların başarısında büyük emeği bulunan Yıldız Anneler’e saygısını sunmak amacıyla şirket, Hürriyet Kitap ile iş birliği yaptı. Yapılan iş birliği kapsamında yazar Ömür Kurt tarafından özel bir kitap hazırlandı. Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak 40’a yakın şehirde Yıldız Anneler ile röportajlar yapan Kurt, kaleme aldığı kitap ile mücadelenin gerçek hikayesini anlattı. Okuyan herkese sporun hayatı iyileştiren gücünü hissettiren ‘Yıldız Anneler’ kitabı, Aralık itibarıyla kitapçılarda yerini aldı.