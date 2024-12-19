Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Ateşe tiner döken işçi feci şekilde yandı Ateşe tiner döken işçi feci şekilde yandı

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken 2017 yılında FETÖ/PYD üyesi olmaktan görevden ihraç edilen ve yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Recep Ç.(49)’yi İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladılar. Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha