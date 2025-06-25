Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin suya zam teklifine Cumhur İttifakı’ndan sert tepki geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediyesi’nin su fiyatlarına yüzde 100’e ulaşacak ‘baskın zam’ın meclisten geçmesine izin vermedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, artan maliyetleri gerekçe göstererek su faturalarında yüzde 30 zam oranı Cumhur İttifakı tarafından ret edilmişti. Yüzde 30’luk zammın yapılacak kota değişiklikleriyle yüzde 100’ü geçeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Su fiyatlarına geçtiğimiz yıldan bu yana enflasyon kaynaklı yüzde 42,23 oranında bir zam yapıldı. Bu da yetmezmiş gibi bu zam teklifi ile 12 metreküp su tüketimi olan bir evin faturası zam ile birlikte yüzde 54 artarak 401 TL’den 619 TL’ye yükseliyor. 18 metreküp su tüketimi olan hanenin faturası zam ile birlikte yüzde 96 artarak 593 TL’den bin 164 TL’ye yükseliyor. 25 metreküp üzeri tüketimi olanın ise yüzde 105 oranında artarak 999 TL’den 2 bin 47 TL’ye yükseliyor” açıklamasını yapmıştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDINIZ

Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ilk oturumda reddedilen zammının haziran ayı ikinci oturumda gündeme getirmesi bekleniyordu. Büyükşehir Belediyesi yönetimi, baskın zammın önünü açmak için siyasi teamüllerle bağdaşmayan, meclis üyeleri tarafından etik dışı olarak nitelendiren bir yola başvurdu. Cumhur İttifakı meclis üyeleri, gurup odalarındaki iken Meclis Salonu’nda yoklama almaya başladı. Durumu fark eden Yıldırım Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi AK Parti Gurup Sözcüsü Oktay Yılmaz salona gelerek bu duruma tepki gösterdi. Divan dahi oluşturulmadan yoklama yapılmaya başlanmasının en hafif ifadeyle ‘saygısızlık’ olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “15 ay boyunca hiçbir zaman meclis çoğunluğu sağlanmadan yoklama başlamadı. İlk defa meclis çoğunluğu alınmadan burada yoklamaya başladınız. Biz sizi suçüstü yakaladık. Buradaki amaç; bu mecliste de çoğunluk sağlanmasın. Bir sonraki meclis yüzde 25’le toplansın yangından mal kaçırır gibi Bursalının sırtına yüzde 100 zammı yüklemek istediniz” dedi.

OYUNUNUZU BOZDUK

BUSKi’nin Mustafa Bozbey’in popülist politikalarından dolayı sıkıntı yaşamaya başladığını kaydeden Başkan Yılmaz, “Buradaki amaç Bursa’nın su problemini çözmek değildir. Sizin istediğiniz popülist politikalarla zora soktuğunuz BUSKi’nin bütçesini toparlamaktır. Çoğunluk olmayan mecliste yoklama yapmak yerine nezaketen meclis yapmamayı tercih edebilirdiniz. Siz bunun yerine ‘gelmezlerse bizim için daha iyi yüzde 25 ile bu işi çözeriz’ dediniz. Ancak Cumhur İttifakı bu oyununuzu da bozdu. Bursalıların ve Bursa’nın hayrına olacak her şeyde sizi destekleyeceğimizi söylediğimiz gibi, şehrimizin ve insanlarımızın aleyhine olacak tüm oyunlarınızı da bozmaya devam edeceğiz” diye konuştu.