Türk siyasetinin önemli isimlerinden Yıldırım Akbulut, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumla anıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) eski başkanı ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut, vefatının 5'inci yılında TOBB ETÜ'de gerçekleştirilen programla anıldı. Hukuk Fakültesi Dekanı olan Akbulut'un kızı Çiğdem Kırca, konuşmasında babasının hayatı, siyasi kariyeri ve devlet adamlığına ilişkin önemli bilgiler aktardı. Yıldırım Akbulut'un mütevazı kişiliğine ve devlet tecrübesine dikkat çeken Kırca, onun hem başbakanlık hem de TBMM Başkanlığı görevlerinde ülkeye önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti. Akbulut'un dürüstlük ve tevazu temelli bir siyaset anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Kırca, 'Yıldırım Akbulut'un en önemli özelliklerinden birisi insanları sevmesi, milletini sevmesi, Erzincan'ı sevmesi, devlete hizmetle ilgili her türlü faaliyette bulunmaya çalışmasıdır. Onun bütün derdi hizmet etmekti. Halkı, insanları seviyordu. Onu gerçekten çok seviyordu ve çok büyük bir gönlü vardı ve herkes biliyordu. Şöyle de bir ilkesi vardı; kimsenin gönlüne güç gidecek bir davranışta bulunmazdı' dedi.

Sempozyumda ayrıca Akbulut'un Türk siyasi hayatındaki yeri, hukukçu kimliği ve Türkiye'nin yakın dönemine katkıları ele alındı.