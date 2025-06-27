Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yıl sonu öğretmenler kurulu toplantısında yeni görev yerlerine atanan okul idarecisi ve öğretmenlere plaket takdim edildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen öğretmenler kurulu toplantısında geride kalan bir yılın kapsamlı değerlendirmesi yapılarak okula emek veren isimlere de veda edildi. Toplantı sonunda, başka okullara tayin olan Müdür Yardımcısı İsa Yüksel ile öğretmenler Bahar Sevgül Uygun, Raziye Selcen Görünmezoğlu, Yusuf Çıraklı, Serdar Yüksel ve Aylin Akıncı’ya meslektaşlarının huzurunda plaket takdim edildi. Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Celalettin Unay, "2024-2025 öğretim yılı yıl sonu öğretmenler kurulumuzu yaptık. Bir yılın değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sonunda okulumuzdan ayrılan müdür yardımcısı İsa Yüksel, öğretmenlerimiz Bahar Sevgül Uygun, Raziye Selcen Görünmezoğlu, Yusuf Çıraklı, Serdar Yüksel ve Aylin Akıncı’ya plaketlerini vererek veda ettik. Kendilerine okulumuza ve öğrencilerimize sağladıkları katkılar ve destekleri için teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı toplantı sonunda öğretmen ve idareciler, hatıra fotoğrafı çektirerek meslektaşlarına başarı dileklerinde bulundu.