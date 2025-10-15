Yeşim Grup, sürdürülebilir pamuk üretimi alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Better Cotton Initiative (BCI) üyelerinin, tedarikçilerin ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni fiziksel izlenebilirlik ve sertifikasyon sistemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sürdürülebilir üretim ve sorumlu tedarik zinciri yönetimi konularında uzun yıllardır öncü uygulamalara imza atan Yeşim Grup, tekstil sektöründe şeffaflık ve izlenebilirliği güçlendiren önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. BCI Üyelik ve Tedarik Zinciri Müdürü Şeyma Karacay Lokmacı ile Kıdemli Tedarik Zinciri ve İzlenebilirlik Koordinatörü Erkan Eyüboğlu’nun öncülüğünde düzenlenen yarım günlük etkinliğe, Bursa’daki BCI üyesi firmaların temsilcileri, tedarikçi firmalar ve üreticiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Mutlu Toksöz, "Sürdürülebilir üretim yaklaşımımızın en önemli ayaklarından biri, hammadde tedarik zincirinde şeffaflık ve izlenebilirliği güçlendirmek. BCI ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar, bu vizyonumuzu somut adımlarla destekliyor. BCI’ın yenilenen logosuyla birlikte düzenlenen ilk etkinliğe Yeşim Grup olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeşim Grup’un BCI yolculuğunda edindiği deneyimleri üyelerle paylaşmayı ve bu süreçte birbirimizi karşılıklı olarak desteklemeyi çok değerli buluyoruz" dedi.

Açılışın ardından söz alan Şeyma Karacay Lokmacı, BCI’ın 2025 yılı itibarıyla devreye aldığı yeni sertifikasyon sistemine ilişkin güncel bilgileri paylaşarak sistemin pamuk tedarik zincirinde şeffaflığı artıracağını vurguladı.

Yeşim Grup İzlenebilirlik Grup Lideri Sevim Aşıktoprak ise Yeşim Grup’un sertifikalandırma sürecindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak bu sürecin tedarik zinciri boyunca şeffaflık kültürünü güçlendirdiğini ve Yeşim Grup’un global markalarla yürüttüğü sürdürülebilirlik hedefleriyle tam uyum içinde olduğunu belirtti.

Erkan Eyüboğlu da üyelerin yeni sisteme geçiş süreçleri, uygulama adımları ve denetim gereklilikleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, etkinlik boyunca hem teorik bilgi edindi hem de sahada karşılaşabilecekleri uygulamalara dair örnekleri tartışma fırsatı buldu. Toplantı boyunca yeni sistemin sektör genelinde izlenebilirliği güçlendireceği ve sürdürülebilir üretim zincirinde önemli bir dönüm noktası olacağı yönündeki görüşler paylaşıldı. Program, interaktif bir soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Yeşim Grup, sürdürülebilir pamuk üretiminde çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri birlikte ele alan bütüncül yaklaşımını sürdürmeye ve sektör genelinde iyi uygulama örneklerini paylaşmaya devam edecek.

Sürdürülebilir pamuk üretimi ve izlenebilirlik alanında uzun süredir öncü uygulamalara imza atan Yeşim Grup, kısa süre önce "Better Cotton Chain of Custody" sertifikasını almaya hak kazandı. Bu belge, Yeşim Grup’un kumaş üretiminden bitmiş ürüne kadar tüm süreçlerde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını kararlılıkla uyguladığını belgeliyor.