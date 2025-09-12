Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda Türkiye sıralamasında ilk 2 bin içerisine girerek "Eğitime Destek" projesinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından eğitim hizmetleri kapsamında hayata geçirilen "Eğitime Destek" projesi başvuruları 10 Eylül’de sona erdi. Yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen kriterlere uygunluk sağlayan 31 öğrenci para ödülü almaya hak kazandı. Belediye, YKS’de ilk 1000’e giren öğrencilere 10 bin TL, 1000 ile 2000 arasında yer alan öğrencilere ise 5 bin TL nakdi destek sağlayacak.

Başkanlık makamında öğrenciler ve ailelerini ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gençleri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Sizler bu şehrin gururusunuz. Çalışkanlığınız ve azminizle sadece ailenizi değil, tüm Malatyalıları mutlu ettiniz. Gelecekte ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum" dedi.

Gençlerin başarılarıyla büyük bir gurur yaşadıklarını dile getiren Başkan Geçit, "Ortaya koyduğunuz emek, sabır ve gayret bizlere geleceğe dair umut veriyor. Deprem felaketlerinin ardından eğitimin yeniden normalleşmesi ve çıtanın yükselmesi de ayrıca anlamlıdır. Sizler bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek gençlersiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Geçit, üniversite sürecinde disiplinli ve istikrarlı çalışmanın önemine dikkat çekti. Yurt dışında yaşama hayallerine karşı uyarılarda bulunan Başkan Geçit, "Kendi ülkenizde birinci sınıf vatandaşsınız. Nerede olursanız olun ülkenizi asla terk etmeyin, anne babalarınıza ve doğduğunuz yerlere hizmet edin" diye konuştu.