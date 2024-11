Yeşilyurt Kent Konseyinin ‘Genç Kültür’ Projesi kapsamında Horata’da düzenlediği doğa yürüyüşü ve sportif etkinliklere katılan üniversite öğrencileri, keyifli bir hafta sonu geçirirken, Yeşilyurt’un doğal güzelliklerine hayran kaldılar.

Malatya’da üniversite eğitimi gören öğrencilerine Yeşilyurt’un kültürünü, doğasını ve sportif alanlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen doğa yürüyüşü ile sosyal etkinlikler renkli ve keyif dolu anlara sahne oldu. Türkiye’nin farklı kentlerinden Malatya’ya gelerek İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesinde eğitim hayatlarını sürdüren 300 öğrenci, yurtlarından özel araçlarla alınarak tabiat güzelliklerinin yanı sıra insana huzur ve sakinlik veren yapısıyla ön plana çıkan Horata’daki etkinliklere katıldılar.

Sonbahar ayında farklı güzellikleri ön plana çıkan bölgede doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, bir yandan adımlarını sağlıklı yaşam için atarken diğer taraftan bölgenin sakin, sessiz ve huzurlu atmosferinde doğayla baş başa kalıp, temiz havanın tadını çıkarttı.

Yeşilyurt’un tabiat güzelliklerini doyasıya yaşayan öğrenciler kendi sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve görüntüler yayınlayarak Yeşilyurt’un doğal zenginliklerini takipçileriyle paylaştılar. Patika yollarda gerçekleşen doğa yürüyüşünde bol bol oksijen depolayan öğrenciler daha sonra sportif ve sosyal etkinliklere katılarak neşeli ve keyif dolu bir hafta sonu geçirdiler. Müzik dinletileri ve çeşitli aktivitelerinde yer aldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Sportif etkinliklerde hünerlerini sergileyen öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

Yeşilyurt’un doğasına ve tabiat güzellikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen öğrenciler, “Çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt gerçekten çok güzel bir ilçe, tabiatına, doğasına ve yeşil alanlarına hayran kaldık, muhteşem bir yer, biz burayı çok sevdik, sık sık geleceğiz” şeklinde konuştular.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay’da etkinlikler sırasında öğrencilere Yeşilyurt’un doğası, tarihi, kültürü ve gastronomisi hakkında bilgiler aktardı.

Öğrencilerden dersler dışında yeni yerler keşfetmelerini, sosyal ve sportif yönlerini güçlendirmelerini isteyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt’un tabiat güzellikleri, tarihi, kültürel hazineleri, yemekleri, havası, suyu ve iklimi ile görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini söyledi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif hayatlarını kaliteli hale getirecek hizmetlere ve tanıtım gezilerine büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Nogay, “Kent Konseyimiz tarafından başlatılan ‘Genç Kültür’ projesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte doğa harikası yerlerimizden Horata’da güzel bir etkinlik düzenledik. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz ilçemizin doğal güzelliklerini yerinde gördüler. İlçemiz doğasıyla, yeşil alanlarıyla, havası ve suyuyla herkesin görmesi gereken bir yerdir. Öğrencilerimiz bir yandan derslerine çalışırken diğer taraftan sosyal yönlerini güçlendirmeleri için bu tür aktivitelerde yer almalarını bizler önemsiyoruz. Sporun yaşamımızdaki yeri ise asla tartışılmaz. Fiziksel sağlığımızı korumak ve sosyal bağlarımızı güçlendirmek için spor vazgeçilmez bir unsurdur. Bugün gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşü, bizlere spor yapmanın ne kadar keyifli ve aynı zamanda ne kadar kolay olabileceğini gösteriyor. Öğrencilerimiz doğanın içinde, temiz hava eşliğinde bol bol oksijen depoladılar, kendilerine ayrıca yemek ikramımız oldu. Halaylar çektiler, sportif aktivitelere katıldılar. Öğrencilerimizin sosyal yönlerini güçlendirmeleri eğitim hayatına çok güzel yansımaları olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi olarak her yaştan vatandaşımızın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek için çeşitli spor faaliyetleri ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız, her yaştan ve her kesimden insanımızın spor yapmasını ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaktır” diye konuştu.