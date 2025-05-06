Malatya Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerin kaygılarını azaltmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Kaygı Yönetimi ve Motivasyon" konulu seminer düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde ücretsiz eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminere, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Seminere bin 400’ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.

Olumlu düşünce ve zihinsel hazırlık teknikleri aktarıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan eğitim uzmanları tarafından verilen seminerde sınav öncesi ve sınav esnasında yaşanabilecek kaygıların nasıl yönetileceği, başarılı bir sınav süreci için gerekli olan zihinsel hazırlık ve olumlu düşünme teknikleri öğrencilere anlatıldı.

Akademik destek programlarının yanı sıra öğrencilerin psikolojik ve sosyal yönden de sınavlara hazırlanmasına önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, rehberlik hizmetlerinin yanı sıra sportif etkinlikler ve kültürel gezilerle de gençlere moral desteği sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilere her alanda destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hem akademik başarılarına hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyor.