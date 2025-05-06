Gümüşhane’de Arzular-Kabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, beldede faaliyet gösteren çimento fabrikasının oluşturduğu tozların vatandaş sağlığını tehlikeye soktuğunu ifade ederek tepki gösterdi.

Arzular-Kabaköy beldesinde faaliyet gösteren ve beldeyle iç içe konumda bulunan Aşkale Çimento Fabrikası’nın meydana getirdiği toz bulutu hem beldeyi hem de vatandaş sağlığını tehdit ediyor. Yıllar boyu söz konusu fabrika ile ilgili şikayetlerinin sonuca ulaşmadığını söyleyen Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, son zamanlarda fabrikadan toz salınımının çok yüksek seviyelere ulaştığını ve oluşan toz bulutunun beldenin her noktasını toza boğduğunu belirtti. Başkan Tanış, vatandaş sağlığının da tehlikede olduğunu ifade etti.

Yıllardır soruna çözüm bulabilmek için her yolu denediklerini söyleyen ve duruma tepki göstermek için siyah beyaz Türk bayraklarını beldenin her köşesine astıklarını ifade eden Başkan Tanış, ilerleyen günlerde de belde halkının geniş katılımıyla protesto yürüyüşü gerçekleştireceklerini belirtti.

"Beldemizde yaşayan insanların hayati tehlikesi var"

Fabrikanın çalışmasına ve istihdam sağlamasına karşı olmadıklarını ancak bunun insan sağlığına dikkat edilerek yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Tanış, "Biz isteriz ki bir fabrika çalışsın, ekonomimize katkı sağlasın, istihdam oluştursun. Buna karşı değiliz. Biz sermaye düşmanı da değiliz. Büyük şehirlerden yatırım yapmak isteyen vatandaşları veya iş insanlarını bölgemize çekmek için çabalıyoruz. Bunu yaparken insan sağlığına da dikkat edilmesini istiyoruz. Bizi asıl üzen taraf bu. Samimiyetimle söylüyorum bu beldede yaşayan insanların hayati tehlikesi var. Bu artık çevre meselesi değil, sağlık meselesi. Bir insan 24 saat boyunca toz soluyabilir mi? Dağımızı, taşımızı insanlara teslim etmişiz sadece para kazansınlar diye insan sağlığını hiçe sayıyorlar. Böyle bir üretim şekli nerede görülmüş? Üçüncü dünya ülkelerinde bile yok. Bu sözleri söylerken kelimenin tam anlamıyla titriyorum. Vicdanım sızlıyor. Mücadelemizi tek başımıza yürütmeye çalışıyoruz. Gümüşhane’de ya da çevre illerimizde bir tane çevre kuruluşu veya sivil toplum örgütü yok mu? Bu insanların neler çektiğini gören kimse yok. Bu sadece bizim meselemiz değil, Gümüşhane’nin, hatta Türkiye’nin meselesi" dedi.