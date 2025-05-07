Malatya’nın Akçadağ ilçesinde nesli koruma altındaki kızıl şahin yavrusu, duyarlı bir işçinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Akçadağ Karapınar Tavşantepe mevkiinde yaşanan olayda, taş ocağında patlatma hazırlıkları yapılırken, iş makinesi operatörü Erdal Şahin kızıl şahin yavrusunu fark etti. Yuvada yapılan incelemede nesli tehdit altında olan yırtıcı kuş türlerinden biri olan kızıl şahine ait biri sağ, diğeri telef olmuş iki yavru bulunurken, çalışmalara ara verildi.

Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ile itfaiye ekiplerine bildirilirken, sağ olan yavru, ekipler tarafından özenle yuvadan alınarak koruma altına alındı.