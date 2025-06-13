Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan orman yangını soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden yükseldi. Ekipler, yangını sündürmek için bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

İlçenin Konur ve Meşeli kırsal mahalleleri arasında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale ederken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, yangına karadan müdahale ederken, Diyarbakır’dan gelen 2 jandarma yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Soğutma çalışmaları sırasında Meşeli Mahallesi’nde tekrar alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.