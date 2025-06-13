Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Araştırma Komisyonu, Bolu’da incelemelerde bulunarak, ürün kaybı ve hasar hakkında üreticiler ve yetkililerden bilgi aldı. Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, yaşanılan hasarın çoğu bölgede aynı olduğuna değinerek, "Bolu’daki kayıp önceki gördüğümüz gözlemlerimizden çok farklı değil, zirai don o ilin ekonomisini etkiliyor" dedi.

Türkiye genelinde 11-12 Nisan tarihlerinde yaşanan ve çok sayıda tarım ürününde ciddi kayıplara neden olan zirai don afetine ilişkin kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Araştırma Komisyonu, Bolu’da sahaya inerek üreticilerden bilgi aldı, zarar tespiti yaptı. Komisyon Başkanı Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Başkanvekili Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, üyeler Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Antalya Milletvekili Şeraffettin Kılıç, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir incelemede yer aldı.

Ziyarette Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, Bolu ve ilçelerinin ziraat odaları temsilcileri ile çiftçiler hazır bulundu. Komisyon üyeleri, Bolu’nun Seben, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde meydana gelen zararları yerinde inceledi. Ziyarette özellikle fındık, ceviz, elma, şeftali ve kiraz gibi meyve türlerinde ciddi oranda ürün kaybı yaşandığı ifade edildi. Bazı bölgelerde ürün kaybının yüzde 80 ila yüzde 100 seviyelerine ulaştığı belirtildi.

"Önceki gördüğümüz gözlemlerimizden çok farklı değil"

İncelemeler sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gözlemlerini aktararak, "Bugün Bolu’da, bir ceviz bahçesinde hem üreticilerimizle hem tarım ve ziraat odası teşkilatlarımızla bir yerinde inceleme gerçekleştirdik. Bolu’da genellikle karşılaştığımız durum aldığımız bilgiler ve gözlemlerimize dayalı olarak, fındık, ceviz, kiraz gibi meyvelerde devam ediyor. Her yer yer bitkisel üretimde yoncaların yetişmesinde de özellikle hayvancılığı etkileyen kısımlarda da etkilerinin olduğunu tespit ettik. Daha önceki gördüğümüz gözlemlerimizden çok farklı değil. Belli oranlarda cevizde, fındıkta hasarların olduğunu burada gözlemledik" dedi.

"Zirai don bazı yerlerde o ilin ekonomisini derinden etkiliyor"

Ziyaretlerine devam ettiklerini aktaran Başkan Korkmaz, komisyonun ilk tur çalışmalarında edindikleri bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaştıklarını aktardı. Korkmaz, "Birinci tur yaptığımız, Malatya’dan başlayarak, Niğde’de, Karaman’da bitirdiğimiz birinci etap çalışmalarımızda edindiğimiz bilgi ve gözlemleri bakanlığımıza ilettik. Sayın Bakanımız ile de önceki gün komisyon divanı olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine üreticilerimizin ve sahanın, sadece üreticiler değil, zirai don bazı yerlerde o ilin ekonomisini derinden etkiliyor, hatta gelecek yılların ürünlerini de etkileyen bölgeler var. Bunları açıkça ifade ettik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.