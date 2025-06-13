Arnavutköy’deki terlik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Fabrika alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan, alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan 5 katlı terlik fabrikasında saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının başlamasıyla içeride bulunan işçiler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, üretim tesisinden alevler yükseldi. Kara bulutlar gökyüzünü sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İlçe belediyelerden su tankları da olay yerine gönderildi. Polis ekipleri de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Fabrikaya çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Fabrikada 2 kişinin mahsur kaldığı iddia edilirken, söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.