Muş’un Hasköy ilçesinde, sıcakların artmasıyla Karasu Nehri ve göletlerde serinleyen mandalar, bu sayede hastalıklardan korunuyor. Mandaların suya girdiği anlar ise Afrika’yı andırıyor.

Hasköy’e bağlı Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köylerinde manda sürülerini otlatan çobanlar, öğle sıcağında mandaları Karasu Nehri’ne getiriyor. Yaklaşık üç saat suda kalan mandalar, hem serinliyor hem de yüksek sıcaklığa bağlı stres ve paraziter hastalık riskini azaltıyor. Suda geçirilen süre, mandaların derilerindeki parazit yükünü azaltarak çeşitli deri hastalıklarına karşı da koruma sağlıyor. Bu doğal serinleme molası, mandaların genel sağlığını iyileştirirken, daha verimli beslenmelerine de katkı sunarak süt verimlerini artırıyor.

Mandalar suya girerek kendilerini bazı hastalıklardan koruduğunu söyleyen çoban Adem Karadeniz, "Sabah saat 08.30 gibi hayvanlarımızı yaylaya çıkarıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere sağım yapıyoruz. Mandalarımız sıcaktan bunaldığı için onları günde iki kez suya getiriyoruz. Mandalar suya girmediğinde süt verimi düşüyor ve hastalıklara yakalanma riskleri artıyor. Ancak suya girdiklerinde hem süt verimi artıyor hem de bazı hastalıklardan kendilerini koruyabiliyorlar. Şu anda mandalar suda yaklaşık 1 saat kalıyor, ancak havalar ısındıkça bu süre 4-5 saate kadar çıkabiliyor. Kışın sıcak suya, yazın ise soğuk suya girerek rahatlıyorlar" dedi.