Yeşilyurt Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tüm öğretmenlere 23 Kasım ile 31 Aralık günleri arasında Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde ücretsiz fitness eğitimi imkanı sağlayacak.

7’den 70’e tüm vatandaşların sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olması için Yeşilyurt’un dört bir tarafına yeni nesil spor sahaları inşa ederken farklı branşlarda spor kursları açan Yeşilyurt Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenleri de unutmadı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatının ardından her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler günü dolayısıyla tüm öğretmenlere 23 Kasım ile 31 Aralık günleri arasında Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde ücretsiz fitness eğitimi imkânı sağlanacak. Eğitimlerden yararlanmak isteyen öğretmenler, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bir ülkenin geleceğinin iyi eğitim veren öğretmenlerin elinde olduğunu söylerken, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel olarak tüm öğretmenlere fitness eğitimleri vereceklerini ifade etti.

Çocukları ve gençleri geleceğe hazırlayan öğretmenleri istikbalin mimarları olarak gördüklerini hatırlatan Başkan Geçit, “Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine rehberlik ederken onlara aynı zamanda yön verir. Bilimin ışığında akılcı, sorgulayıcı yaklaşımlarla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinde aktif rol oynayan öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Hiç şüphesiz bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir. En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimize her zaman saygı duymaktayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimizin sportif hayatlarını zenginleştirmek amacıyla 23 Kasım ile 31 Aralık günleri arasında Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde ücretsiz fitness eğitimi sunma kararı aldık. Tüm öğretmenlerimizi eğitimlerimize bekliyoruz” diye konuştu.