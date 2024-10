Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarına girmeden önce alt yapısı tamamlanan yolların onarım ve yenilenme süreçlerine hız verdi.

Başkan Geçit, “Kış mevsiminde ilçemizin ulaşım ağında her hangi bir sorun yaşanmaması için hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yılın her mevsiminde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alanlarda yaşaması için her türlü önlemi alıp, çalışma takvimine alınan yatırımları teker teker gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, kış aylarına girmeden önce alt yapısı tamamlanan yollarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Kış şartları nedeniyle ulaşımın daha zor hale geleceği mahallelerde gerekli hazırlıkları yaparak, yolların onarım ve yenileme süreçlerini hızlandıran Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, dayanıklı bir yol ağı oluşturup ilçenin her noktasına ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor.

Yapılan yol çalışmaları ile mahallelerdeki yolların genişletilmesi, stabilize edilmesi ve gerekli yerlerde yeni menfezler yerleştirilmesi gibi işlemler hızla devam ediyor. Altyapının sağlamlaştırılmasıyla birlikte, kırsal mahallelerde yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, kış aylarında ulaşım ağında oluşabilecek sorunların önüne geçmek için planlaması yapılan hizmetleri yerine getirdiklerini söyledi.

Başkan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını ifade ederken, merkez ile kırsal bölgelerdeki yol ağını dayanıklı ve akıcı hale getirmek için bütün imkânları seferber ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt’un tüm bölgelerini kaliteli ve güçlü yatırımlarla buluşturmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, “ Havaların soğuduğu, kış döneminin kendisinin hissettirdiği bugünlerde ilçemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Yılın her mevsiminde yaşam standartı yüksek bir ilçe hüviyetine sahip olmak için kış aylarında oluşabilecek sorunların önüne geçmek içinde her türlü önlemi alıyoruz. Sahada aktif ve dinamik bir çalışma yürüten mesai arkadaşlarımız yollarımızın onarımı, bakımı ve yenilenmesinden parklarımızın ve diğer sosyal yaşam alanlarımızın yenilenmesine kadar tüm hizmetleri başarıyla yerine getiriyorlar. Kış mevsiminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kış aylarında ulaşım anlamında sıkıntı yaşanabilecek mahallelerimizin yol ağını dayanıklı ve akıcı hale getirmek içinde ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Kış ayı gelmeden tüm çalışmalarımızı toparlayarak yaşanabilecek sorunları minimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Tek amacımız; Yeşilyurt’umuzu daha güzel, yaşanabilir hale getirmek ve vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmaktır. Havaların soğuduğu bugünlerde çalışma takvimine alınan hizmetleri başarılı bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturan mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.