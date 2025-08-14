Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangın, meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesi’nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangın, çevredeki meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.