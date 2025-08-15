Malatya’nın Hekimhan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarının kapanışı dolayısıyla program düzenlendi. Hükümet Konağı yanında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiirler sundu.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe katılan Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü yaptığı konuşmada, yaz Kur’an kurslarına destek veren ailelere, cami görevlilerine ve müftülük personeline teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Salih Genç ise konuşmasında, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak aile kurumunun önemine dikkat çekti. Genç, "Bir toplumun sağlam temeller üzerinde yükselmesi, aile yapısının sağlamlığına bağlıdır. Ailenin güçlü kalması ise Rabbini, Peygamberini, kitabını tanıyan; milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, edepli, ahlaklı bireylerle mümkündür. Bizim amacımız da bu yönde bir nesil yetiştirmektir" diye konuştu.

Öğrencilerin sergilediği Kur’an tilavetleri, ilahiler ve şiirler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program, davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.