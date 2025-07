Yeşilyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okullarının açılış töreni yoğun bir ilgi altında gerçekleştirildi. 6-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek ücretsiz sportif kurslarda, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis ve daha birçok spor dalında uzman antrenörler gözetiminde eğitimler verilecek.

Yeşilyurt İlçesinde çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak, yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmelerine imkan tanıyacak Yaz Spor Okulları için Yeşiltepe 1 Nolu stadyumda düzenlenen açılış törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, T.F.F. Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, A.S.K.F. Başkanı Seyfullah Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri, antrenörler, veliler ve çocuklar katıldı.

Coşku dolu anların yaşandığı açılışta, 22 farklı branştaki eğitimlere katılmak için kayıt yaptıran çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri sportif etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yaz Spor Okullarının temel amacının çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu ifade ederken, "Sporu tabana yayarak güçlü bir gelecek inşa etmek için bu tür faaliyetlerin büyük önemi vardır. Çocuklarımızı sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, sağlıklı ve bilinçli bireylerini yetiştirmek için sosyal ve sportif hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okullarıyla çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine bir destek daha sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Geçit, çocuklara ve gençlere yatırım yapmayı öncelik haline getiren yerel bir yönetim olduklarını, spor yapan bireylerin sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olacağının altını çizerken, erken yaşlarda yapılan sportif faaliyetlerin çocukların gelecek hayatlarına önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çekti.

Başkan Geçit, Yaz Spor Okullarının hayata geçmesinde destek sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İnönü Üniversitesine ve Türkiye Gençlik Vakfına teşekkür ederken, Yeşilyurt’un sadece fiziksel yatırımlarla değil, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle ayağa kalkacağını hatırlattı.

Yaz Spor Okullarında sadece bir spor eğitimi değil, aynı zamanda dostluk, takım ruhu, disiplin ve özgüven kazandıracak bir ortam oluşturulacağını söyleyen Başkan Geçit, "Bugün burada, çocuklarımızın geleceğine atılan güzel bir adımın heyecanını hep birlikte yaşamaktayız. Yaz Spor Okulları’nın tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sporla dolu, sağlıklı ve mutlu bir yaz diliyoruz! Yaz Spor Okullarımız hepimize hayırlı olsun" dedi.

Yaz aylarının çocuklar için verimli, eğlenceli ve sağlıklı geçmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzu her açıdan ayağa kaldırmak ve hayatı normalleştirmek için gerek fiziksel yatırımlar gerekse de insan ve toplum hayatını güzelleştirecek bu tür hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz. Bizler her alanda çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz. Attığımız adımların sonuçlarını görmeye başladık. Malatya Yeşilyurtsporumuzun Bölgesel Ligde şampiyon olarak 3.Lige çıkması bu şehrin ortak başarısıdır, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin bu başarıda emeği oldu, teşekkür ediyorum. Spor insan hayatında kaynaşmayı ve paylaşmayı sağlar, spor yapan insan sağlıklı olur, dinamik olur, sporun yaygınlaştığı toplumlar her alanda başarılı olur. Yaz Spor Okullarıyla çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, geleceğin sağlıklı ve bilinçli bireylerini yetiştirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

Konuşmasının sonunda velilere ve çocuklara seslenen Başkan Geçit, "Sizlerin desteği olmadan bu çalışmaların kalıcı başarıya ulaşması mümkün değildir. Bizler yerel yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ve biliyoruz ki sizlerin de ilgisiyle bu programlar daha da anlam kazanacak. Sevgili çocuklar, bu yaz boyunca hem eğlenecek hem öğreneceksiniz. Bol bol hareket edin, yeni arkadaşlıklar kurun, spor yaparken aynı zamanda değerli hayat dersleri alacağınızı unutmayın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yaz Spor Okullarında açılan kurslara katılan çocuklara protokol üyeleri tarafından formaları ve sportif malzemeleri teslim edildi. Açılışın sonunda öğrenciler ve eğitmenler kısa bir gösteri sunarken, aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.