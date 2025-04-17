Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) etkin çalışmalarıyla Muğla’nın Türkiye genelinde ilk 5 il arasına girdiğini söyledi.

Muğla’ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör de eşlik etti. Görüşmede, bağımlılıkla mücadele ve yerelde yürütülen farkındalık çalışmaları değerlendirildi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay ile iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün Yeşilay Genel Başkanımızı Muğla’mızda ve belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yeşilay ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet yaşıyoruz. Şube başkanımız ile çalışmaya başladıktan sonra önümüze birçok kapı açıldı. Gençlerimiz ve Muğlalı hemşehrilerimiz için önemli projelere birlikte imza attık. Kısa sürede hem farkındalık çalışmaları hem de bağımlılıkla mücadele anlamında çok değerli bir misyon üstlenmiş olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi aracılığıyla ilçelere yönelik merkez kurma girişimlerine başladık. Bundan sonra da aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bağımlılıkla mücadele, topluma hizmettir. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, Yeşilay’ın gece gündüz demeden bağımlılıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, Başkan Aras’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Dinç "Bir insanın başına gelebilecek en zor şey bağımlı olmasıdır. Bir toplumun başına gelebilecek en zor olay ise çocukların ve gençlerin bağımlı olmasıdır. Bağımlılık, insanı çok yönlü yıkan ve telafisi güç zararlar veren bir felakettir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insanımızın ve insanlığımızın bağımsızlığı için çalışıyoruz. 120 şubemiz var ve bu şubelerimize destek olan pek çok değerli yönetici var. Ancak Ahmet Başkanımız bu konuda çok özel bir yerde duruyor. Görevde bulunduğu süre boyunca Yeşilay’a sınırsız destek vererek, bizlerin insanlara daha etkili ulaşmasını sağladı" açıklamasında bulundu.

Yürütülen etkin çalışmalar sonucunda Muğla’nın ülke genelinde dikkat çekici bir başarı elde ettiğini belirten Dinç, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi arasında Muğla, ilk 5’e girmeyi başardı. Bu çok kıymetli bir başarıdır. Etkili, yaygın ve istikrarlı bir çalışma yürütüyoruz. Şimdiye kadar harikulade bir çalışma ortamı yakaladık. Bu başarıda emeği geçen herkese, özellikle Ahmet Başkanımıza içten teşekkür ediyorum" dedi.