DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, özellikle gündüz kuşağı televizyon programlarının toplumun ahlaki yapısını zedelediğini ve aile kurumuna ciddi zararlar verdiğini öne sürdü.MARDİN (İGFA) - DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, gündüz kuşağı televizyon programlarının toplumun ahlaki yapısını ve aile kurumunu tehdit ettiğini belirtti.

Özellikle Esra Erol ve Müge Anlı’nın sunduğu programların mahremiyeti istismar ettiğini ve yozlaşmaya yol açtığını öne süren Başkan Kerimoğlu, bu içeriklerin sosyal medyada yayılarak gençleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Başkan Kerimoğlu, “Damat-kaynana ilişkisi gibi ahlak sınırlarını aşan olaylar ekrana taşınıyor, bu da aile bağlarını zedeliyor ve güveni sarsıyor” dedi.

Programları yayınlayan kanalların milli-ahlaki değerleri savunduğunu iddia etmesine tepki gösteren Kerimoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlar, RTÜK, siyasi liderler ve STK’lara çağrıda bulunarak, “Aile yapısını bozan bu yayınlara boykot uygulanmalı, acilen önlem alınmalı” dedi.