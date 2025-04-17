15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri Konya’nın Hüyük ilçesinde düzenlenen törenle başladı.

Etkinlikte ilk olarak öğrencilerin sergi açılışı yapıldı ve sergi gezildi. Programda konuşan Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yöre halkının destekleriyle ilçeyi sayılı turizm merkezlerinden yapmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ise ilçenin bu tür etkinliklere ev sahibi olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Konya Müdürü Fikret Fidan da Hüyük ilçesinin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için etkinliklerin genişletildiğini belirtti.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Etkinlik programı bir haftalık kutlamadan ziyade tarihi mirasımızı, gastronomimizi, el sanatlarımızı, en önemlisi de insanımızın kadim değerlerini yansıtan kültür şöleni niteliğindedir" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, Hüyük’ün simgelerinden biri olan çilek reçeli yapımı seremonisi gerçekleştirildi. Protokol mensupları etkinlik alanındaki standları ziyaret ederek, eserleri inceledi, yöreye has lezzetleri tattı. Program Tolca Mahallesi Gölü, Sonsuz Şükran Köyü ve Eflatun Pınarı gezileriyle devam etti.